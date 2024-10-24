Консультации по дачной амнистии пройдут в Одинцовском округе 24 октября

Специалисты Бюро технической инвентаризации Московской области регулярно проводят встречи с жителями, которые владеют недвижимостью на территории Одинцовского округа. На этот раз собрания в муниципалитете пройдут 24 октября.

Собственников недвижимости информируют по широкому кругу наиболее актуальных вопросов. Очередную консультацию посвятят оформлению прав на имущество в рамках дачной и гаражной амнистий.

Собрания пройдут 24 октября в Одинцове в 11 утра в гаражно-строительном кооперативе «Старт 1» и «Старт 2» на улице Вокзальная, вблизи дома 7а. Также в 11:40 в гаражно-строительном кооперативе «Турист» на улице Северная.

По всем вопросам можно обратиться на официальном сайте учреждения или по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88.

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