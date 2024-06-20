Консультации для будущих мам начнут проводить в МОНИИАГ с 6 июля

Фото: ГБУЗ МО МОНИИАГ им. В.И.Краснопольского

Московский областной институт акушерства и гинекологии с начала лета решил организовывать регулярные встречи беременных женщин с их врачами прямо в стенах учреждения. Такие мероприятия начиная с июля будут проводиться каждую первую субботу месяца.

Первая такая встреча, получившая название «Добро пожаловать в МОНИИАГ!», запланирована на 6 июля.

Директор института Роман Шмаков отметил, что у будущих мам всегда возникает много вопросов и беспокойств, которыми они хотят поделиться с опытными специалистами. Такие мероприятия помогают женщинам найти уверенность и подготовиться к родам более осознанно.

«Мы проводим их в выходной день специально, чтобы у жителей Подмосковья была возможность посетить наш институт вместе со своими семьями», — добавил специалист.

Женщинам разрешается приходить вместе с мужьями, детьми и другими родственниками. Для участия необходимо лишь зарегистрироваться, что можно сделать через социальные сети или на официальном сайте института.

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