Консультативно-диагностический центр в Одинцове построят летом 2025 года

В селе Ромашково продолжают возводить консультативно-диагностический центр, работы завершат в 2025 году. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с главным врачом Одинцовской областной больницы Андреем Фадеевым и будущим руководителем центра Марией Благовской оценил темпы и качество работы подрядчика.

Консультативно-диагностический центр в селе Ромашкове готов на 56%. Сейчас на объекте трудится 121 человек.

«Подрядчик практически закрыл тепловой контур здания. Сейчас продолжается установка окон и витражей, ведутся фасадные и отделочные работы, устройство внутренних перегородок и инженерных систем», — уточнил Глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

После ввода в эксплуатацию центр войдет в структуру Одинцовской областной больницы. Он рассчитан на прием 350 посетителей в смену — 250 взрослых и 100 детей. Медицинское обслуживание здесь будет доступно по полисам обязательного медицинского страхования для всех жителей муниципалитета.

«Центр будет медицинским учреждением третьего уровня и сможет закрыть практически все потребности жителей Одинцовского округа в высокотехнологичной медицинской помощи. Здесь будет установлено шесть единиц самого современного „тяжелого“ медоборудования экспертного уровня, оснащенного системами искусственного интеллекта и аппаратуру денситометрии. Также в центре разместится собственная лаборатория», — сообщил Андрей Иванов.

Полученные результаты при диагностике будут оценивать с помощью искусственного интеллекта. Это позволит свести к минимуму влияние человеческого фактора и вероятность врачебных ошибок. Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев добавил, что подбор медицинского персонала уже начали. В центре будут работать 160 врачей и около 100 медсестер. Открытие консультативно-диагностического центра запланировали на лето 2025 года.

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