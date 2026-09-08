Конструкцию кровли укрепили в одном из домов Ногинска

В Богородском округе продолжается реализация региональной программы капитального ремонта. Один из текущих объектов — многоквартирный дом в Ногинске по адресу: улица Текстилей, 24.

Сейчас на объекте идет один из самых ответственных этапов работ — обновление несущей конструкции крыши. На участке над третьим и четвертым подъездами выполняются демонтаж изношенной стропильной системы. Старая стропильная система со временем утратила необходимую несущую способность — ее замена критически важна для безопасности и долговечности здания.

Параллельно идет монтаж новых стропильных конструкций. Они спроектированы так, чтобы надежно выдерживать характерные для региона ветровые и снеговые нагрузки, обеспечивая устойчивость и прочность кровли на долгие годы.

Контроль за соблюдением строительных норм и качеством исполнения осуществляет ГБУ «УТНКР». Такой многоуровневый надзор позволяет гарантировать, что все этапы выполняются в соответствии с требованиями и проектной документацией.

Для жителей дома обновление кровли — это не просто текущий ремонт, а долгосрочное решение, которое существенно продлит срок службы здания и заметно улучшит условия проживания.