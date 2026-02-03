Конструкторское бюро машиностроения провело день открытых дверей в Коломне

Коломенское предприятие Конструкторское бюро машиностроения (входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех) устроило для старшеклассников и их родителей День открытых дверей. Мероприятие состоялось в субботу, 31 января, на базе средней школы № 21, которая является одним из партнеров КБМ.

Ученики 9-11-х классов из Коломны, Озер, а также из соседних муниципалитетов получили уникальную возможность узнать о перспективах работы на одном из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Ребята смогли посетить различные секции, каждая из которых была посвящена конкретной специальности.

«На сегодняшний день КБМ — одно из предприятий, которое играет важную роль в обеспечении безопасности России. Это градообразующее предприятие, крупнейший работодатель на территории городского округа Коломна. День открытых дверей дает возможность молодому поколению принять решение о будущей профессии. Работа в КБМ — это большая ответственность. Я уверен, вы будете не только успешными профессионалами, но и патриотами, готовыми трудиться на благо России и Коломны», — приветствовал собравшихся заместитель генерального директора Дмитрий Шаталов.

Инженеры КБМ подробно рассказали о своей работе, а также о том, как стать частью команды, создающей высокотехнологичное вооружение. Особое внимание было уделено рабочим профессиям, что позволило школьникам и их родителям получить полное представление о возможностях трудоустройства. Многие старшеклассники и их родители отметили, что это мероприятие помогло им лучше понять, какие возможности открываются перед ними в будущем.

Важной частью стало обсуждение целевого набора от Конструкторского бюро машиностроения в ведущие колледжи и вузы страны. Старшеклассники узнали о правилах поступления и условиях обучения. КБМ выделяет квоты по целевому образованию, так, сейчас по направлениям от предприятия получают высшее образование 183 студента.