Константину Зимину посмертно присвоят звание почетного гражданина Серпухова

8 сентября глава городского округа Серпухов Алексей Шимко принял участие в заседании окружного Совета депутатов под председательством Михаила Шульги. Совместно с председателем Контрольно-счетной палаты Владимиром Батуковым, городским прокурором Виталием Хрипуновым и депутатами согласован проект решения о присвоении звания «Почетный гражданин Городского округа Серпухов Московской области» Константину Зимину посмертно.

Константин Зимин — коренной серпухович, полковник милиции. Свой профессиональный путь он начал с медицинского училища, работал фельдшером скорой помощи, а в 1978 году пришел в органы внутренних дел. Прошел путь от рядового сотрудника патрульно-постовой службы до заместителя начальника Серпуховского УВД — начальника милиции общественной безопасности. Общая выслуга составила почти 29 лет.

В 1990-е годы, возглавляя городское отделение милиции, Константин Зимин сохранил коллектив и воспитал целое поколение профессиональных офицеров. После выхода на пенсию более 10 лет возглавлял Совет ветеранов МВД, участвовал в создании Музея органов внутренних дел, занимался профилактикой правонарушений, патриотическим воспитанием молодежи и развитием спорта.

Константин Анатольевич ушел из жизни в 2022 году. В феврале 2026 года в Музейно-выставочном центре Серпухова открылась выставка «Личное дело полковника Зимина», посвященная его жизни и службе.

«Константин Анатольевич ушел из жизни в 2022 году, но память о нем жива. В феврале 2026 года в Музейно-выставочном центре открылась выставка „Личное дело полковника Зимина“ — о человеке, чья жизнь стала примером служения малой родине и людям», — отметил Алексей Шимко.

Присвоение звания «Почетный гражданин Серпухова» Константину Зимину стало признанием его многолетнего труда, вклада в обеспечение правопорядка и воспитание молодых сотрудников органов внутренних дел.