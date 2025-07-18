Сегодня 16:06 Константиновскую школу отремонтируют в Раменском округе к новому учебному году 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Раменского м.о. Подмосковье

Школы

Раменское

Ремонтные работы

Образовательное учреждение в селе Константиново построено еще в 1978 году. Косметический ремонт начался в школе, чтобы 600 учащихся занимались в комфортных условиях.

В учебном заведении уже отремонтировали классы и административные кабинеты, покрасили стены и заменили линолеум. Также привели в порядок крышу, которая текла. Старые светильники заменят на современные. Натяжные потолки сделают помещения аккуратнее. В школу уже привезли новую мебель, парты и стулья скоро соберут.

Не оставили без внимания и территорию у школы. Покрасили бордюры и высадили цветы, осталось только устранить ямы на дорожках и полотнах спортивных площадок. Все ремонтные работы завершатся в середине августа. И 1 сентября обновленная школа откроет свои двери для учеников села Константиново.

В планах на следующий год — ремонт столовой и спортзала.