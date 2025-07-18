Константиновскую школу отремонтируют в Раменском округе к новому учебному году

Образовательное учреждение в селе Константиново построено еще в 1978 году. Косметический ремонт начался в школе, чтобы 600 учащихся занимались в комфортных условиях.
В учебном заведении уже отремонтировали классы и административные кабинеты, покрасили стены и заменили линолеум. Также привели в порядок крышу, которая текла. Старые светильники заменят на современные. Натяжные потолки сделают помещения аккуратнее. В школу уже привезли новую мебель, парты и стулья скоро соберут.
Не оставили без внимания и территорию у школы. Покрасили бордюры и высадили цветы, осталось только устранить ямы на дорожках и полотнах спортивных площадок. Все ремонтные работы завершатся в середине августа. И 1 сентября обновленная школа откроет свои двери для учеников села Константиново.
В планах на следующий год — ремонт столовой и спортзала.
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