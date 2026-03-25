Консоли с символикой «Город воинской доблести» установили в Истре

Подрядная организация «ДОДХИБ» установила 122 консоли с официальной символикой «Истра — город воинской доблести». Такое оформление планируют сделать и на других участках округа.

Сотрудники организации разместили 72 консоли на участке от моста через реку Песочную до пересечения с Волоколамским шоссе и улицей Советской, еще 50 установили на съезде с Новорижского шоссе в районе деревни Давыдовское.

Администрация муниципального округа Истра будет продолжать благоустройство и патриотическое оформление территорий, ведь такие элементы городского дизайна — не просто украшение. Они не только подчеркивают статус Истры как города воинской доблести, но и способствуют созданию единого визуального пространства.

В ближайшей перспективе запланирована установка дополнительных консолей и на других значимых участках округа.