Подготовка фонтанов к зиме началась в Богородском округе
Сотрудники коммунальных служб Богородского округа приступили к консервации фонтанов на зиму. С октября начались работы по отключению, сливу и демонтажу плавучих и наземных объектов.
Сезон работы фонтанов в Московской области завершается. Муниципальное бюджетное учреждение «Благосфера» приступило к демонтажу и консервации плавучих фонтанов на реке Клязьма.
2 октября начались работы по отключению, сливу и демонтажу насосного оборудования наземных фонтанов, после чего будет установлено защитное ограждение.
Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство» также планирует приступить к работам в ближайшее время. На балансе состоят пять фонтанов.
Работы по консервации необходимы для защиты коммуникаций и конструкций от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всего зимнего периода.
Планируемая дата завершения работ по консервации фонтанов — 15 октября 2024 года.
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