Консервация фонтанов на зиму пройдет в Химках

Специалисты уже приступили к комплексу технических мероприятий для защиты архитектурных сооружений от морозов. После завершения сезонного обслуживания объекты будут запущены вновь с наступлением весны.

Работы включают обязательный слив воды из всех чаш, тщательную продувку трубопроводных систем и очистку поверхностей. Сооружения, имеющие сложные инженерные коммуникации и декоративное оформление, будут укрыты специализированными конструкциями.

В рамках подготовительного этапа также запланировано выполнение необходимых ремонтных операций. Каждый фонтан перед отправкой в зимний простой проходит дополнительную проверку на исправность и готовность к консервации.