Конобеевскую сельскую амбулаторию капитально отремонтируют до конца года
В городском округе Воскресенск продолжается реконструкция здания Конобеевской сельской врачебной амбулатории. Строительная готовность объекта превысила 60%.
На площадке одновременно проводят несколько видов работ. Специалисты обновляют фасад, прокладывают и подключают инженерные коммуникации, монтируют пожарную лестницу.
Кроме того, начались чистовая отделка помещений, установка сантехники, климатической техники и перил, а также модернизация крыльца и входной группы.
Капитальный ремонт амбулатории планируется завершить уже в декабре.
Проект реализуют в рамках областной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».