Конобеевскую сельскую амбулаторию капитально отремонтируют до конца года

На площадке одновременно проводят несколько видов работ. Специалисты обновляют фасад, прокладывают и подключают инженерные коммуникации, монтируют пожарную лестницу.

Кроме того, начались чистовая отделка помещений, установка сантехники, климатической техники и перил, а также модернизация крыльца и входной группы.

Капитальный ремонт амбулатории планируется завершить уже в декабре.

Проект реализуют в рамках областной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».