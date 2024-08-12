Конный поход дружины Александра Невского реконструируют в Волоколамске

В рамках проекта «Александрова дорога» в городском округе Волоколамск организуют историческую реконструкцию конного похода дружины Александра Невского. Мероприятия исторической акции объединят восемь городов России.

Проект «Александрова дорога» в этом году посвятили 300-летию со дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург.

Заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова провела рабочее совещание, на котором обсудили организацию исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского: маршрут, количество участников, концертную программу. На встрече собрались работники культуры, представители волоколамского благочиния и специалисты администрации.

«Исторические программы расскажут гостям о жизни двух великих исторических личностей — Александра Невского и Петра Великого. У нас фестиваль пройдет уже в эту субботу, 17 августа, в историческом центре города в музейно-выставочном комплексе „Волоколамский Кремль“», — сказала Марина Марнова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».