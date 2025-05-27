Конные соревнования по спортивному туризму прошли в Воскресенске
Впервые за долгие годы в муниципалитете состоялись региональные соревнования по спортивному туризму на конных дистанциях. В чемпионате Московской области приняли участие взрослые всадники, а на первенство Воскресенска приехали спортсмены в возрасте от 12 лет.
Спортивный туризм — один из молодых видов спорта, который сейчас активно развивается по всей России. В Воскресенске силами клуба «Добрый конь» решили возродить соревнования «Конные дистанции».
Клуб «Добрый конь» существует при храме Всех Святых, в земле Российской просиявших, более 20 лет. Спортивный туризм здесь стали осваивать сравнительно недавно — с 2018 года, но среди воспитанников клуба уже есть члены сборной России и Московской области.
Владислав Громов ездит верхом на лошади с двухлетнего возраста, а с 18 лет занимается спортивным туризмом на конных дистанциях. Несколько лет назад в составе сборной России побывал на первенстве Европы в Германии и получил бесценный опыт.
«Самое интересное в этом виде спорта, на мой взгляд, ориентирование, выносливость и внимание к лошадям. Это не велосипед, не мотоцикл, нужно знать ее повадки и уметь договариваться», — рассказал Владислав Громов.
Более 20 всадников из сборных команд Воскресенска и Серпухова демонстрировали мастерство управления лошадью на короткой дистанции. В первую очередь, судьи оценивали технику. Все спортсмены выступили достойно. По итогам соревнований чемпионами Московской области-2025 года стали всадники из Воскресенка Владислав Громов и Варвара Дорошина. Теперь в планах спортсменов — войти состав сборной и отправиться на первенство России, которое состоится в июле во Владимирской области.