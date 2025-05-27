Конные соревнования по спортивному туризму прошли в Воскресенске

Впервые за долгие годы в муниципалитете состоялись региональные соревнования по спортивному туризму на конных дистанциях. В чемпионате Московской области приняли участие взрослые всадники, а на первенство Воскресенска приехали спортсмены в возрасте от 12 лет.

Спортивный туризм — один из молодых видов спорта, который сейчас активно развивается по всей России. В Воскресенске силами клуба «Добрый конь» решили возродить соревнования «Конные дистанции».

Клуб «Добрый конь» существует при храме Всех Святых, в земле Российской просиявших, более 20 лет. Спортивный туризм здесь стали осваивать сравнительно недавно — с 2018 года, но среди воспитанников клуба уже есть члены сборной России и Московской области.

Владислав Громов ездит верхом на лошади с двухлетнего возраста, а с 18 лет занимается спортивным туризмом на конных дистанциях. Несколько лет назад в составе сборной России побывал на первенстве Европы в Германии и получил бесценный опыт.