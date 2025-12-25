Конные прогулки проведут в парке Талалихина в Подольске

Жители Подольска смогут покататься на лошадях в парке Талалихина в Подольске. Услуги предоставляет Ксения Иванова, которая работает с животными шесть лет.

По словам девушки, один из ее любимчиков — конь по кличке Сармат. Ему 20 лет. Он снимается в кино.

«Он снимался в „Постучи в мою дверь“, телесериале „Телохранитель“ на ТНТ, сериале „Ольга“ и фоновых, исторических. У нас проходят занятия, также катают они по выходным. У нас идет обучение с нуля: техника безопасности, как за лошадкой ухаживать, как чистить. Дальше они уже верхом занимаются вместе с тренером», — сказала Ксения Иванова.

В парке Талалихина также живет верблюд.

«Это азиатская порода, приехала она к нам из Казахстана. Выдерживают они до 50 градусов мороза», — сказала тренер городского конного центра Ольга Провоторова.