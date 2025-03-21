Конно-спортивный комплекс подключили к газу в Ступине

Специалисты «Мособлгаза» обеспечили голубым топливом территорию конно-спортивного комплекса Green Horse в Ступинском районе. Теперь в конюшнях, манеже и других помещениях будет тепло круглый год.

Новый газопровод, длина которого превысила 600 метров, врезали в уже существующую сеть.

«У нас налажено взаимодействие с коллегами из Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Вместе уже почти год проводим штабы по техприсоединению, направленные на поддержку бизнесменов Подмосковья», — напомнил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Эта услуга позволяет подвести топливо к зданиям и промышленным объектам, которые не входят в программы газификации.