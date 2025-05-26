Конкурсы и мастер-классы в День защиты детей пройдут в Химках

В День защиты детей в Химках подготовили насыщенную развлекательную программу, которая начнется в 12:00. В парке имени Льва Толстого проведут конкурсы, викторины и мастер-классы.

Гостей ждут шоу мыльных пузырей, детская дискотека и творческие активности, где каждый ребенок сможет проявить себя. Во дворце «Артишок» покажут классические советские сказки и мультфильмы. Также там выступят городские творческие коллективы, а юным гостям раздадут сладости.

На главной сцене состоится конкурс карнавальных костюмов: участникам нужно будет продемонстрировать образы, вдохновленные сказочными героями. Кроме того, для детей от двух до пяти лет организуют заезд на беговелах — при условии наличия шлема. Регистрация участников начнется в 12:30, а соревнования — в 13:00. Победителей и самых ярких конкурсантов наградят памятными призами.