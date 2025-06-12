Конкурсы и мастер-классы в День России прошли в Домодедове

В городских парка Домодедова в День России подготовили насыщенную развлекательную программу. Жители посетили концерт, поучаствовали в творческих мастер-классах и веселых конкурсах.
Празднование Дня России в парке «Елочки» началось с благотворительной ярмарки. Для горожан также провели историческую викторину. Всем желающим раздали ленточки триколора, символизирующего российский флаг. Гости парка с удовольствием фотографировались в интерактивной фотозоне, участвовали в конкурсах и мастер-классах. В конце программы жителей ждал концерт «День России». Перед зрителями выступили лучшие ансамбли и солисты округа Домодедово.
В парке «Константиновский» прошли тематические игры и флешмоб «Российский триколор». Участники мероприятия растянули огромный флаг России. Любители творчества побывали на мастер-классе «Матушка Россия», а все желающие проверили свои знания о Родине на «Интеллект-пикнике» и на викторине «Россия!».
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