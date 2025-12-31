Конкурсы и мастер-классы пройдут в парках Коломны на новогодних праздниках

В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» Коломна готовится к встрече новогодних праздников с насыщенной программой развлекательных и спортивных мероприятий. Жители и гости города смогут провести зимние каникулы интересно и абсолютно бесплатно.

Основными площадками для праздничных событий станут парки округа, такие как парк Мира, сквер имени Зайцева и парк Сосновый бор в Озерах.

Так, 2 января в этих парках пройдет большое областное мероприятие «Новый год под шубой», где гостей ждут встречи со сказочными героями, концертные программы и танцевальные мероприятия с хороводами вокруг елки. Также будут организованы игры, конкурсы и творческие мастер-классы.

На Рождество, 7 января, парки Коломны вновь встретят жителей интерактивными программами, включая веселые игры, квесты и музыкальные номера. В этот день также будут доступны рождественские фотозоны для памятных снимков.

Также 8 января в 18:00 в парке Мира состоится фестиваль фигурного катания «Хрустальные лед» под руководством Ильи Авербуха. Гостей ждут показательные выступления фигуристов и специальные спектакли.