Конкурсные просмотры областного фестиваля танца прошли в Воскресенске

Областной фестиваль народного танца «Воскресенские вензеля» является одним из самых популярных и престижных конкурсов в Подмосковье. В этом году в нем приняло участие 25 хореографических коллективов из 15 муниципалитетов региона.

Конкурсные просмотры участников прошли во Дворце культуры «Юбилейный» 18 апреля. 360 артистов показали 75 танцев народов России и мира. Номера оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли именитые профессионалы.

Представитель отдела «Умный ДК» Министерства культуры и туризма Московской области Ольга Мигина отметила высокий уровень организации конкурса и профессионализм работников, участвовавших в его проведении.

Имена победителей объявят на гала-концерте, который состоится 25 апреля в 15:00 в ДК «Юбилейный». Для зрителей также выступит Московский государственный ансамбль танца «Русские сезоны».

Кроме того, в день концерта председатель жюри конкурса — заслуженный деятель искусств России, заведующий отделением народного танца Московского государственного хореографического училища имени Л. М. Лавровского, художественный руководитель и главный хореограф ансамбля «Русские сезоны» Николай Андросов проведет эксклюзивный мастер-класс для участников фестиваля.