Конкурсная программа «Леди Весна» к 8 Марта прошла в Серпухове

В преддверии Международного женского дня, в поселке Пролетарский состоялась праздничная конкурсная программа для студенток и преподавателей Чеховского техникума. Мероприятие было организовано специалистами молодежного центра «Молодость».

Конкурсы были направлены на раскрытие талантов, креативности и обаяния участниц, а также создание атмосферы дружеского соперничества. Участницы представили себя в творческом конкурсе «Визитка», продемонстрировали свои кулинарные навыки, разгадывали задачи о современных артистах и блеснули артистизмом в конкурсе «Точь-в-точь».

Членам жюри пришлось нелегко, ведь каждая команда проявила себя достойно. Однако по итогам подсчета баллов победу одержала команда «Абсолютно разные».

Этот день стал настоящим символом весеннего тепла, а праздничная атмосфера, улыбки и яркие цветы сделали его по-настоящему незабываемым.