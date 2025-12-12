Конкурса инсценированной песни прошел в гимназии № 1 в Волоколамске

В гимназии № 1 в Волоколамске 11 декабря состоялся второй этап масштабного конкурса инсценированной песни «И не было судьбы у нас другой», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками конкурса стали учащиеся 8-10 классов, которые представили зрителям яркие и запоминающиеся выступления.

Каждый класс подготовил театральные постановки, основанные на военных песнях и краеведческих сведениях, демонстрируя свои вокальные таланты и актерское мастерство. Конкурс стал настоящим праздником творчества и патриотизма.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова открыла мероприятие, отметив символичность темы конкурса в Год защитника Отечества. Она подчеркнула важность уважения к подвигу предков и поддержки современных героев, стоящих на страже мира.

«Наблюдая за этим вдохновляющим зрелищем, испытала искреннюю гордость за наше молодое поколение», — сказала Наталья Козлова.