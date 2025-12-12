Конкурса инсценированной песни прошел в гимназии № 1 в Волоколамске
В гимназии № 1 в Волоколамске 11 декабря состоялся второй этап масштабного конкурса инсценированной песни «И не было судьбы у нас другой», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками конкурса стали учащиеся 8-10 классов, которые представили зрителям яркие и запоминающиеся выступления.
Каждый класс подготовил театральные постановки, основанные на военных песнях и краеведческих сведениях, демонстрируя свои вокальные таланты и актерское мастерство. Конкурс стал настоящим праздником творчества и патриотизма.
Глава Волоколамского округа Наталья Козлова открыла мероприятие, отметив символичность темы конкурса в Год защитника Отечества. Она подчеркнула важность уважения к подвигу предков и поддержки современных героев, стоящих на страже мира.
«Наблюдая за этим вдохновляющим зрелищем, испытала искреннюю гордость за наше молодое поколение», — сказала Наталья Козлова.
По итогам конкурса жюри определило победителей. Гран-при завоевал 8 «Б» класс с песней «Ты моя надежда, ты моя отрада». Первое место среди взрослого жюри занял 9 «Г» класс с композицией «Тучами в голубом», а среди детского жюри первое место досталось 10 «Б» классу с песней «Дети войны». Второе место заняли 8 «А» класс с «Песенкой военных корреспондентов» и 10 «А» класс с «Смуглянкой». Третье место получил 9 «Б» класс с «Журавлями», а приз от одиннадцатиклассников достался 9 «В» классу с «Майским вальсом».
Конкурс стал важным событием для гимназистов, укрепив дух патриотизма и уважения к истории страны.