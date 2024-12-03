Конкурс зимних фотографий начался в Ленинском округе

Творческое состязание фотолюбителей «Зима в Подмосковье» будет проходить до 20 декабря. Победители получат в награду сувениры с символикой одноименного областного проекта.

В конкурсе могут участвовать все желающие жители и гости муниципалитета. Им предстоит сделать фотографии соответствующей тематики и разместить на своих страницах в социальной сети «ВКонтакте» до 20 декабря. Снимки могут быть на темы: новогодний интерьер, зима, парки, Дед Мороз и другие подобные.

«Не упустите возможность продемонстрировать свои таланты и вдохновить других», — призвали в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

Для участия в конкурсе обязательно, кроме публикации во «ВКонтакте», хештегов #ЗимаВПодмосковье#ЗимаВЛенинском и отметка на фотографии официальной страницы

администрации муниципалитета.

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