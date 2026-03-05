Конкурс «Живая классика» прошел в Егорьевске

В Егорьевске подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В этом году конкурс, который уже 15 лет объединяет таланты по всей стране, претерпел изменения.

К традиционным номинациям «Классическая» и «Современная литература» добавилось направление «Научная фантастика». Это позволило привлечь участников, увлекающихся футурологией и технологиями, расширив границы привычного чтецкого конкурса. Судьи смотрели не только на технику — дикцию и грамотность речи, но и на глубину погружения в образ.

«По итогам напряженных творческих состязаний лучшими были признаны трое. Николай Хромов покорил зал пронзительным произведением Бориса Екимова „Говори, мама, говори“. Марианна Гурова представила монолог Маши из пьесы Олега Богаева „Марьино поле“. Дарина Черненко — самая юная победительница, показавшая невероятный артистизм», — отметили организаторы.

Победа в городе — это только начало. Как пояснила главный эксперт Центра модернизации образования Елена Сачкова, правила выхода на региональный уровень стали более современными и технологичными. Теперь победителям предстоит записать и опубликовать на своих страницах в соцсети «ВКонтакте» видеорецензию на выбранную книгу, а также пройти онлайн-тестирование, проверяющее их общую эрудицию и читательский кругозор.