Конкурс законотворческих инициатив проведут в Подмосковье

Конкурс законотворческих инициатив имени Максима Роганова пройдет в Московской области. Прием заявок от участников в рамках первого этапа продлится до 20 сентября.

Мероприятие посвящено памяти председателя молодежного парламента Донецкой Народной Республики Максима Роганова. Он погиб 10 июля 2022 года во время обстрела гуманитарной мисси.

В ходе конкурса участникам предстоит представить оригинальное творческое исследование. В работе необходимо обозначить конкретную проблему и предложить возможные способы ее решения.

Кроме того, важно включить рекомендации по законодательному урегулированию проблемы, которые должны содержать основную идею, цели и предмет регулирования. Также стоит указать круг лиц, к которым будут направлены предложенные инициативы, а также их права и обязанности. В завершение требуется предоставить список использованной литературы.

Конкурс организован с целью привлечь молодежь к активной гражданской позиции и побудить ее вносить собственные инициативы через участие в законотворческой деятельности. Также он направлен на создание благоприятной среды для подготовки кадрового резерва политических лидеров и экспертов в сфере правового регулирования. Важной задачей конкурса является содействие развитию правовой культуры среди молодежи.

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