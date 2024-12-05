Конкурс вокалистов имени Георгия Струве прошел в Балашихе

Традиционно конкурс проходит в декабре на базе музыкальной школы «Пионерия», названной в честь выдающегося композитора, народного артиста России и почетного жителя Балашихи.

Участниками фестиваля стали дети в возрасте от пяти до 15 лет, представляющие детские сады и школы. Каждый коллектив исполнил две композиции: одну из произведений Георгия Струве и одну по собственному выбору. Исполняющая обязанности директора школы «Пионерия» Наталья Габуния отметила, что конкурс является открытым, поэтому в нем принимают участие не только коллективы из Балашихи, но и из других городов региона.

Заместитель начальника управления культуры администрации Балашихи Марина Чернова подчеркнула, что конкурс имени Струве занимает особое место среди культурных событий города. Фестиваль помогает сохранять культурные традиции, прививает детям любовь к хоровому искусству и укрепляет интерес к русскому музыкальному наследию.

Напомним, что музыкально-хоровая школа «Пионерия», на базе которой проходит фестиваль, была основана Георгием Струве в 1959 году. Сегодня это одна из ведущих школ Подмосковья, где обучаются около 560 детей. В школе работают хоровое и инструментальное отделения, где ребята изучают фортепиано, скрипку, балалайку, баян, аккордеон, флейту и другие инструменты. Школа продолжает развивать традиции, заложенные ее основателем, и воспитывать новое поколение талантливых музыкантов.

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