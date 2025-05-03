Конкурс водительского мастерства среди женщин прошел в Наро-Фоминске

В конкурсе женщины-водители подготовили машины к заездам, в том числе оформили их. Они продемонстрировали навыки фигурного вождения и скоростного маневрирования, а также теоретические знания.

Умение оценивали по времени и точности, а за ошибки выставляли штрафные баллы.

«Автоледи — это показатель водительского мастерства и того, чему нас учили в автошколе, когда мы тренировались на площадке, выполняли упражнения, элементы», — уточнила администратор автошколы «Стимул», соорганизатор конкурса «Автоледи» Анастасия Долбилина.

Победителей и призеров выявляли в основных категориях, а также в номинациях «Мисс креатив», «Мисс юность» и «Мисс опыт». Призы и грамоты вручили всем, кто вышел на старт.