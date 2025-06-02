Конкурс водителей бронетанковой техники прошел в Красногорске

Сразу два события провели на полигоне в Нахабине. Здесь организовали конкурс «Мастера бронетанковой техники» и соревновательный кросс.

Мероприятия организовали на базе Министерства обороны Российской Федерации. Участниками стали семь команд из разных регионов страны. Они продемонстрировали навыки в финальных заездах на автомобилях класса 4×4 и 6×6.

Также здесь представили тематическую историческую выставку. Посетители могли увидеть в экспозиции ретроавтомобили и перспективные образцы вооружения. К примеру, трофеи участников спецоперации.

Лучших водителей определили в общекомандном и индивидуальном зачетах. Победителем конкурса «Мастера автобронетанковой техники» стала команда 147-й автомобильной базы Министерства обороны Российской Федерации. Участникам сборной вручили медали, грамоты, а также кубок.