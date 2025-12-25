Конкурс «В Новый год с улыбкой» прошел в Ивантеевке

Здесь состоялась торжественная церемония чествования победителей и призеров городского творческого конкурса «В Новый год с улыбкой», который стал завершением года плодотворной работы по формированию здоровых привычек у самых юных жителей.

«Этот конкурс — не просто соревнование рисунков и поделок. Он является итогом масштабной профилактической работы, которую в течение всего года проводили врачи-стоматологи. Конкурс проводится уже в шестой раз, подтверждая свою эффективность и востребованность», — отметили организаторы.

На протяжении года стоматологи посещали детские сады и школы. Они проводили интерактивные уроки, беседы и лекции, на которых рассказывали детям и их родителям о важности гигиены полости рта, правилах ухода за зубами и деснами.

Конкурс «В Новый год с улыбкой» в этом году привлек рекордное число участников — 41 юный талант. Они представили свои работы в нескольких традиционных номинациях, где каждый мог найти возможность проявить себя: «Лучший рисунок», «Лучшая поделка», «Дружная семья — здоровые зубки» и «Лучшая коллективная работа. Вместе мы — сила».

Одной из самых обсуждаемых работ стала поделка маленького Вани. Мальчик сделал объемный макет зуба с эмалью, пульпой, сосудами и нервами.