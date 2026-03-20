Конкурс «Улыбки весны» прошел в Пушкино

В этом году конкурс собрал рекордное количество участников и работ. Соревнование, организованное на базе Академии развития, стало праздником весны, запечатленным в красках, глине и дереве. За 11 лет «Улыбки весны» прошли путь от небольшого внутреннего проекта до масштабной городской платформы для творчества. В этом году на суд жюри было представлено 276 работ от 344 конкурсантов. География участников охватила 22 образовательных учреждения округа.

«Не остались в стороне и педагоги: 15 воспитателей и учителей также представили свои авторские работы, показав пример и вдохновив своих воспитанников. Традиционная тема конкурса — весна — в этом году вдохновила участников на создание разнообразных произведений. Юные художники и мастера воплощали свое видение пробуждающейся природы, создавали трогательные портреты мам, яркие цветочные композиции и оригинальные сувениры», — сообщили организаторы.

Техники исполнения поражали своим разнообразием: от классической акварели, гуаши и пастели до современных направлений, таких как валяние из шерсти, лепка из глины и роспись по дереву. Такое многообразие позволило каждому участнику проявить свою индивидуальность и мастерство. По итогам отбора жюри было выбрано более 70 призеров.