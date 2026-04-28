Конкурс творческих работ ко Дню Победы начался в Чехове

Творческий конкурс к 9 Мая запустили в Чехове. Главная цель конкурса — выразить поддержку и отдать дань памяти защитникам Отечества.

Участники могут написать письма ветеранам и военнослужащим или создать творческие работы на одну из трех тем: «Письмо солдату», «Письмо прадеду» и «Солдатский дневник».

В конкурсе могут участвовать школьники 5–11 классов, а также студенты первых-вторых курсов средних специальных учебных заведений. Требования к работам: оригинальность и самостоятельное исполнение, наличие титульного листа, возможность включения собственных иллюстраций.

Прием конкурсных работ продлится до 4 мая 2026 года. Заявки и выполненные задания можно отправить по электронной почте или принести лично по адресу: Чехов, улица Чехова, дом 45, Дворец культуры «Дружба», второй этаж, кабинет № 212.

Итоги конкурса подведут 7 мая 2026 года. Лучшие работы опубликуют в официальных сообществах Чеховского молодежного центра в социальных сетях.