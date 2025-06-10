Конкурс «Цветы Победы» прошел в Дмитрове

«Я, конечно, очень рада, что глава услышал жителей, и меня в том числе. Нам всем нравился этот праздник, потому было всегда красиво. Все привыкли к тому, что здесь цветут цветы весной, и очень приятно, что новый глава только успел прийти, услышал и объявил праздник», — поделилась директор Центра поддержки многодетных Алла Миндиашвили.