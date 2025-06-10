Конкурс «Цветы Победы» прошел в Дмитрове

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского м.о.

Яркий цветочный праздник посвятили 80-летию Великой Победы. В нем участвовали представители пятнадцати учреждений, организаций и предприятий Дмитровского округа.

Глава муниципалитета Иван Курданин рассказал, что традицию проведения праздника возродили после почти 10-летнего перерыва по многочисленным просьбам жителей Дмитрова.

«Я, конечно, очень рада, что глава услышал жителей, и меня в том числе. Нам всем нравился этот праздник, потому было всегда красиво. Все привыкли к тому, что здесь цветут цветы весной, и очень приятно, что новый глава только успел прийти, услышал и объявил праздник», — поделилась директор Центра поддержки многодетных Алла Миндиашвили.

На улице Профессиональной, напротив Ледового дворца, горожане с удовольствием трудились: завозили рассаду, саженцы и декоративные элементы для оформления своих клумб. Многие прохожие замедляли шаг, чтобы полюбоваться красотой, созданной во время праздника.

Творческие работы участников оценит компетентное жюри, а итоги конкурса подведут 20 июня.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте