Конкурс «Цветущая клумба» состоится в Лобне | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 23:08 Конкурс «Цветущая клумба» состоится в Лобне Пресс-служба городского округа Лобня

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Глава Лобни Анна Кротова рассказала, что в городе пройдет конкурс «Цветущая клумба». Победителей получат призы за самые уютные и благоустроенные дворы.

О критериях оценки и датах проведения конкурса будет объявлено дополнительно.

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«Красоту и уют, созданные руками жителей, я замечаю сразу», — отметила Анна Кротова.

За победу в конкурсе двор получит в награду малую архитектурную форму или игровой элемент для детской площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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