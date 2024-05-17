Конкурс «Цветущая клумба» состоится в Лобне | 360°

17 мая 2024, 23:08
Конкурс «Цветущая клумба» состоится в Лобне
Глава Лобни Анна Кротова рассказала, что в городе пройдет конкурс «Цветущая клумба». Победителей получат призы за самые уютные и благоустроенные дворы.
О критериях оценки и датах проведения конкурса будет объявлено дополнительно.
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«Красоту и уют, созданные руками жителей, я замечаю сразу», — отметила Анна Кротова.
За победу в конкурсе двор получит в награду малую архитектурную форму или игровой элемент для детской площадки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Лобня
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