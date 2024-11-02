Конкурс телефильмов о Павловском Посаде начнется 3 ноября

Восьмой телефестиваль «Встречает Павловский Посад» стартует в воскресенье в Подмосковье. Телекомпаниям региона предстоят съемки фильмов на тему «Павловский Посад глазами туристов».

Участвовать в конкурсе могут также телекомпании из других регионов России. Профессиональные журналисты будут вести совместную творческую работу и обмениваться опытом. Участники состязания должны будут представить свой взгляд на родину павлово-посадского платка.

Фильмы на конкурс принимаются до середины декабря, после чего будут подведены итоги и названы победители, чествование которых состоится в финале фестиваля.

В предыдущем конкурсе, который прошел в феврале 2024 года, участвовали шесть телекомпаний из Подмосковья и Ульяновской области. Все они получили дипломы и награды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».