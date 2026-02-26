Конкурс технического мастерства среди юных музыкантов прошел в Балашихе

Детская школа искусств № 5 провела городской конкурс технического мастерства для учащихся учреждений дополнительного образования 26 февраля. Ребята соревновались в трех возрастных категориях в номинациях: фортепиано, домра, гитара и флейта.

Директор школы Дарья Хусаинова отметила, что на протяжении пятнадцати лет конкурс проводился в стенах учреждения, объединяя учащихся и преподавателей. «И особенно значимо, что именно в этом году конкурс вышел на официальный городской уровень, став важным событием в системе дополнительного образования городского округа Балашиха», — подчеркнула она.

В состав жюри вошли преподаватель Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова Евгений Шигалов, преподаватель детской школы искусств имени Рубинштейна Ксения Анненкова и преподаватель Анкарского университета музыки и изящных искусств в Турции Джемил Йенер Гокбудак.

Эксперты оценивали техническое мастерство и виртуозность исполнения, музыкальную выразительность, соблюдение стиля и жанра, сценическую культуру и артистизм. Победители получили звания лауреатов и дипломы. Конкурс дает юным талантам возможность получить экспертную оценку от опытных музыкантов и персональные рекомендации для дальнейшего творческого роста.