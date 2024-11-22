Конкурс талантов среди студентов колледжей Подмосковья прошел в Красногорске

Конкурс талантов «Студенческая осень — 2024» прошел в Красногорском колледже. В нем приняли участие учащиеся из Красногорска, Истры, Звенигорода, Волоколамска, Рузы, и Шаховской.

«„Студенческая осень“ — это не просто праздник, это конкурс среди студентов всех филиалов Красногорского колледжа. Конкурс проходит уже восьмой год подряд и, несмотря на усердную учебу, ребята очень сильно готовились к данному мероприятию, прикладывали все возможные усилия. В Красногорском колледже очень много талантливых ребят», — рассказала педагог-организатор Наталья Лыкова.

В жюри — признанные профессионалы по каждой номинации. В этом году их было пять: вокал, танец, декламация, инструментальное исполнение, выступление ансамблем.

«Я выступаю в номинации „Вокал“ с номером „Небо над Россией“ — это очень патриотичная песня, которая затрагивает и любовь», — сказал студент 1 курса направления «Мастер-строитель» Волоколамского филиала Олег Ульянов.

Главными темами студенческой осени в этом году стали любовь к Родине и уважение к героям. Победили команда Dance Crew, красногорец Тимур Дарвин, дуэт Дарьи Гуриной и Софьи Панасюк, группа «Красные», Екатерина Шварц в своих номинациях, а специальный приз жюри достался Ксении Смирновой из Красногорска за прочтение авторского стихотворения «Полоса».

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