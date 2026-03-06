Конкурс талантов среди студенток и школьниц прошел в Наро-Фоминске

Пресс-служба администрации г. о. Наро-Фоминский

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Наро-Фоминский

В преддверии весеннего праздника в стенах КСК «НАРА» собрались те, кто готов разрушать стереотипы: хрупкие на вид, но невероятно стойкие внутри участницы конкурса «А ну-ка, девушки!». Соревнование стало настоящим признанием в любви к многогранности женской натуры, объединив чистку картофеля, демонстрацию медицинских навыков, прыжки на скакалке и викторину о макияже.

Полина Киселева из третьей школы пришла проверить физическую форму: с бытовыми заданиями справилась легко, а спортивная часть потребовала воли. Ярко заявил о себе Современный бизнес колледж — постоянные участники городских активностей. «Активность, спорт, движ — это наше все», — поделилась наставник команды Татьяна Виноградова.

В команде шестой школы собрались девушки с серьезными спортивными увлечениями: плавание, каратэ, фигурное катание и лыжные гонки. Каждая доказала, что спорт закаляет характер, но не лишает женственности.

По итогам напряженной борьбы золото завоевала команда Современного бизнес колледжа «ООО „Рай“», серебро — у команды четвертой школы «Ландыши», бронза досталась «Леди Первых» из шестой школы. Всего участие приняли пять команд.

Главным подарком для всех стали весеннее настроение, море улыбок и ценные призы в честь наступающего 8 Марта.