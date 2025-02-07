Конкурс талантов среди школьников прошел в Лобне

Творческое мероприятие под название «Лобненский Олимп» проводится в муниципалитете уже в 10-й раз. В школе № 2 собралось 149 талантливых ребят.

В конкурсе приняли участие 28 коллективов из всех городских школ города, а также дома детско-юношеского творчества «Планета талантов». На суд жюри ребята представили танцевальные, вокальные и поэтические номера. В этом году также была введена новая номинация «Инструментальное исполнительство».

Четыре ученика школы № 10 стали победителями конкурса в различных номинациях: хор («Вокал. Хоровое исполнение»), Юрий Сучков («Художественное слово»), ансамбль «Ивушка» («Инструментальное исполнение») и Полина Жижина («Вокал. Сольное пение»).

Дипломы лауреатов получили вокалистка Екатерина Каручок из школы № 3 и хореографический коллектив лицея «Авиатика».

В конкурсе также участвовали воспитанники Специальной коррекционной общеобразовательной школы Лобни с хореографическим номером «Чайки над озером Киово». Их выступление было отмечено грамотой «Специальное мнение».

Первый заместитель главы Лобни Владимир Зиновьев назвал целью конкурса побуждение детей и подростков к проявлению способностей и развитию творческого потенциала.

Все лауреаты примут участие в региональном конкурсе песни в рамках фестиваля «Юные таланты Московии».