Конкурс талантов среди детей сотрудников «Мособлэнерго» пройдет 1 июня

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, детям и внукам работников предстоит продемонстрировать жюри свои таланты в номинациях «Вокал», «Литература», «Творчество» и «Хореография». Для этого ребята должны записать короткий видеоролик со своими номерами. Конкурс проведут в трех возрастных категориях: от 3 до 6 лет, от 7 до 10 лет и от 11 до 15 лет.

Главное условие конкурса — все номера должны быть связаны со светом или электричеством. В видеоролике также можно продемонстрировать хореографическую миниатюру или поделки на тему света и электроэнергии.

Видео можно отправить с 1 по 10 июня в Telegram-аккаунт «Энергия детства», а голосование за понравившегося исполнителя пройдет официальном Telegram-канале «Мособлэнерго» 29 и 30 июня.

Ребят, набравшие наибольшее количество голосов, ждут ценные призы от руководства компании, а все участники творческого конкурса получат памятные подарки.

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