Конкурс субсидий на лизинг техники начался для предпринимателей Подмосковья

Конкурсный отбор на субсидии на модернизацию и лизинг оборудования стартовал в Подмосковье. В рамках поддержки предприниматели смогут компенсировать расходы на соответствующие цели.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что всего на эти цели выделено 650 миллионов рублей. Он подчеркнул, оснащение предприятий оборудованием является одним из самых затратных этапов инвестиционных проектов.

При этом Московская область успешно преодолела негативное воздействие санкций благодаря эффективной стратегии по привлечению инвестиций.

«Для инвесторов создана целая комплексная система поддержки, которая приносит свои „результаты“. Бизнес приходит в регион, строит здесь новые производства, что существенно сказывается на росте всех экономических показателей», — указал Брынцалов.

Субсидии на модернизацию позволят возместить до 50% от стоимости оборудования или первоначального взноса по договору лизинга, но не более пяти миллионов рублей. Компенсации предусмотрены только для нового оборудования.

Подача заявок продлится с 1 по 31 июля. Участникам конкурса необходимо подать предоставить необходимый перечень документов на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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