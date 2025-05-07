Конкурс строя и песни прошел в школе № 3 в Воскресенске

Конкурс приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие ученики 3-8 классов.

Организаторы отметили, что смотр строя и песни — это дань памяти героям Великой Отечественной войны, воспитание патриотизма и возможность для ребят почувствовать себя частью истории своей страны.

Победителей определили в каждой возрастной группе. Им вручили награды. Все участники получили опыт и почувствовали себя защитниками Родины.

На конкурсе присутствовали почетные гости: участники специальной военной операции Владислав Воронкин, Владимир Подкопаев и Андрей Пирогов, инструктор ВПК «Шторм», соучредитель ПБЦ «Вектор» Алексей Мовсесян и младший сержант, воспитанник ВПЦ «Воин», обучающийся 10 «Б» класса Иван Милосердов.