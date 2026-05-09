Конкурс строя и песни ко Дню Победы прошел в Чехове
9 мая в Чехове на площади Дворца спорта «Олимпийский» прошел муниципальный конкурс строя и песни «Парад Победы». Мероприятие состоялось уже в 11-й раз.
Открыли праздник самые юные участники — воспитанники дошкольных отделений округа. 16 команд дошколят показали строевую подготовку и хором спели песни. Каждый номер был посвящен разным родам войск: морякам, летчикам, пехоте, медсанбату, казакам.
Начальник управления образования администрации Чехова Ирина Заболотнева выразила благодарность руководителям образовательных учреждений и педагогам за то, что поддерживают эту традицию и готовятся к мероприятию.
Дети поздравили ветеранов и тружеников тыла, подарили им цветы и открытки. После выступлений каждая команда дошколят получила памятные кубки и дипломы.
Старший воспитатель дошкольного отделения гимназии № 7 Любовь Яценко отметила, что каждый год они с трепетом ждут этого момента и очень готовятся. По ее словам, проведение такого конкурса воспитывает патриотизм в подрастающем поколении.
Инструктор по физкультуре дошкольного отделения школы № 10 Наталья Попова поделилась, что получила много положительных эмоций. Она рассказала, что в годы войны ее дедушка Алексей Макаренко прошел тяжелый военный путь и вернулся живым, а ее сын Игорь Филатов погиб, защищая родину, ради мирного неба над головой.
На второй день конкурса свои навыки строевой подготовки показали учащиеся школ — всего более 400 участников. На параде также дали старт всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Участники мероприятия почтили память защитников Родины минутой молчания.
Смотр-конкурс старшеклассников и студентов состоял из двух этапов: прохождение торжественным маршем и исполнение строевых песен. Помощь в организации оказала одна из войсковых частей: военнослужащие вошли в состав жюри и организовали полевую кухню.
Ученица Любучанской школы Виктория Назаренко назвала мероприятие масштабным. Ученица гимназии № 7 Эмилия Атажонова рассказала, что ее прапрадедушка Михаил Быков дошел до Берлина.
По итогам смотра-конкурса среди школ победителем стала школа № 3, призерами — школа «Чехов-2» и гимназия № 2. Среди сельских учреждений первое место заняла Любучанская школа. Среди студентов победил Московский областной медицинский колледж.