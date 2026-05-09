Конкурс строя и песни ко Дню Победы прошел в Чехове

9 мая в Чехове на площади Дворца спорта «Олимпийский» прошел муниципальный конкурс строя и песни «Парад Победы». Мероприятие состоялось уже в 11-й раз.

Открыли праздник самые юные участники — воспитанники дошкольных отделений округа. 16 команд дошколят показали строевую подготовку и хором спели песни. Каждый номер был посвящен разным родам войск: морякам, летчикам, пехоте, медсанбату, казакам.

Начальник управления образования администрации Чехова Ирина Заболотнева выразила благодарность руководителям образовательных учреждений и педагогам за то, что поддерживают эту традицию и готовятся к мероприятию.

Дети поздравили ветеранов и тружеников тыла, подарили им цветы и открытки. После выступлений каждая команда дошколят получила памятные кубки и дипломы.

Старший воспитатель дошкольного отделения гимназии № 7 Любовь Яценко отметила, что каждый год они с трепетом ждут этого момента и очень готовятся. По ее словам, проведение такого конкурса воспитывает патриотизм в подрастающем поколении.