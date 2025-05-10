Конкурс строевой подготовки среди школьников прошел в Подольске

Ученики продемонстрировали мастерство строевой подготовки, а тажке исполнили патриотические песни.

Жюри решило, что в номинации «Лучший внешний вид» награду заслужил 10 «В» класс, а в «Лучшем исполнении песни» — 10 «Б», «Лучший командир» — 11 «А» класс.

Участник Великой Отечественной войны Алексей Кузнецов был направлен в 243-ю стрелковую дивизию на линию обороны Белгород — Курск — Орел. Ему присвоили медаль «За отвагу» за форсирование Днепра, а также наградили орденом Славы III степени за освобождение Румынии и Болгарии. После войны ветеран работал в ЦНИИТОЧМАШ, активно занимался изобретательством и получил четыре патента.