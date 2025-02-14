В Центре образования № 45 в Богородском городском округе прошел посвященный Дню Защитника Отечества ежегодный конкурс «Смотр строя и песни». Ребята учились маршировать в ногу и исполнять строевые песни.

Подготовка к мероприятию длилась несколько недель. Школьники осваивали строевые команды, разучивали песни и подбирали форму. Участниками патриотического конкурса стали ученики начальных классов.

Выступления ребят были яркими и эмоциональными. Каждая команда старалась продемонстрировать положительные качества, такие как ответственность, умение работать в коллективе и выполнять команды. Конкурс стал не только соревнованием, но и показателем единства и слаженности среди обучающихся.

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева для качественного обучения в образовательных учреждениях региона созданы все условия. Особое внимание уделяют научно-исследовательской деятельности и патриотическому воспитанию.