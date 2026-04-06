Конкурс среди работодателей ветеранов боевых действий начался в Подмосковье

Конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий» начался в Подмосковье. В прошлом году в нем приняли участие более 30 организаций.

Решение о проведении конкурса приняли после установления квоты для приема на работу ветеранов боевых действий, рассказал председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«Конкурс становится ориентиром для предпринимательского сообщества, показывая эффективные практики трудоустройства. Задача государства и бизнеса — помочь реализовать себя вернувшимся с фронта бойцам и найти применение тем качествам, которые они получили, отстаивая честь своей страны», — сказал он.

Работодателей будут оценивать по 10 критериям на основе предоставляемых конкурсных материалов. Это количество трудоустроенных ветеранов, уровень их зарплаты, величина соцпакета, а также интеграционные, образовательные и культурно-досуговые мероприятия.

Победа в конкурсе может стать основанием для получения статуса ответственного субъекта предпринимательской деятельности. Первый этап завершится 15 июня.