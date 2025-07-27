Конкурс среди фотографов прошел в Серпуховском историко-художественном музее

Серпуховский историко-художественный музей стал площадкой для уникального события — фото-баттла, приуроченного к выставке «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». Это мероприятие собрало как профессиональных фотографов, так и любителей, предоставив им возможность продемонстрировать свое видение искусства через объектив камеры.

Каждый участник получил бесплатный вход на выставку и 2,5 часа для съемки. Это время они смогли использовать не только для творческого процесса, но и для эстетического наслаждения произведениями искусства, представленными в экспозиции.

Победителей фото-баттла определят двумя способами: одного лауреата выберут путем анонимного публичного голосования среди подписчиков музея в социальных сетях, а второго — посредством тайного голосования сотрудников музея. Лучших наградят на фестивале «Музей под звездами».

Серпуховский историко-художественный музей анонсировал еще один фото-баттл по выставке «Море великих. От Айвазовского до Кандинского», который пройдет 24 августа в 15:00. Это отличная возможность для всех творческих личностей получить новые впечатления и продемонстрировать свое мастерство.