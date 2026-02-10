Конкурс сольного исполнения на струнных инструментах прошел в Химках

В Центральной детской школе искусств Химок состоялся Московский областной открытый конкурс «Из века в век до наших дней». В нем выступили юные музыканты, играющие на арфе, скрипке и виолончели.

Мероприятие собрало участников со всего Подмосковья. Жюри вручило специальные дипломы за яркое исполнение отдельных произведений и отметило лучших преподавателей и концертмейстеров.

«Для нас большая честь и ответственность вновь принимать в своих стенах этот масштабный форум талантов. Конкурс „Из века в век до наших дней“ проходит в ЦДШИ ежегодно и уже стал доброй традицией. Он собирает вместе выдающихся деятелей искусства в составе жюри и лучших учащихся школ искусств и музыкальных школ со всего Московского региона», — отметила депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская.

По итогам выступлений определили лауреатов I, II и III степеней, которые получили кубки и медали.

«Центральная детская школа искусств по праву считается настоящим флагманом творческого образования не только в Химках и Подмосковье, но и во всей России. Высокий уровень организации таких конкурсов и блестящие выступления ребят — это прямая заслуга трудолюбивых учащихся и, конечно, их талантливых педагогов», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина добавила, что ЦДШИ Химок сохраняет лучшие традиции русской исполнительской школы, сочетая их с новаторским подходом.