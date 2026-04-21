Конкурс школьных работ по химии прошел в Воскресенске
Муниципальное мероприятие, на котором были представлены исследовательские работы, состоялось в Воскресенском методическом отделе. В нем приняли участие четверо школьников из трех образовательных учреждений округа.
Работы оценивала комиссия под председательством кандидата биологических наук, заведующей кафедрой физики и химии Государственного социально-гуманитарного университета Коломны, доцента Г. В. Тимофеевой.
Жюри определило лучшие работы. Победителем конкурса стала десятиклассница из школы «Горизонт» Екатерина Землякова. Призером признали Михаила Селиванова, ученика девятого класса лицея имени Стрельцова П. В. Победитель и призер будут награждены дипломами, а остальные участники получат сертификаты.
Учителям химии объявили благодарность за качественную подготовку школьников к муниципальным состязаниям.