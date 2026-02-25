Конкурс школьных научно-технических проектов начался в Реутове

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что мероприятие каждый год проводит корпорация совместно с региональным отделением Союза машиностроителей России.

Школьники из разных регионов страны представляют свои проекты по нескольким направлениям. Среди них следующие номинации: «Инженерное творчество», «Информатика и автоматизированные системы», «Физика и познание мира», «Математика» и другие.

Оценивало работы жюри, в которое вошли практикующие инженеры и ученые. Именно они определили лучшие проекты, которые прошли в финал.

Заключительный этап конкурса запланирован на апрель, его проведут в детском технопарке «Изобретариум». Победители и призеры получат не только ценные подарки, но и дополнительные баллы при поступлении в ведущие технические вузы – МГТУ имени Н.Э. Баумана, МАИ, БГТУ «Военмех» и прочие.