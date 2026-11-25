Настоящая любовь выдерживает любые испытания. В этом убедились участники ежегодного конкурса «Ты и я — одна семья!».

В этом году в состязании приняли участие пять семей. Участникам нужно было представить визитку, любимое блюдо семьи и творческий номер.

Победителями стали Алексей и Наталья Чукарины. Семья воспитывает двоих детей. Потомки донских казаков воспели их традиции в своем выступлении и угостили жюри караваем. Умение выслушать друг друга — главный секрет их дружной семьи, признается пара.

Традиционный конкурс проводится в Краснгорске уже несколько лет. Его цель — укрепить семейные ценности, поддержать молодые семьи и дать им возможность продемонстрировать свои таланты