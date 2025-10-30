Конкурс самодеятельного народного творчества прошел в Воскресенске

Мероприятие прошло на сцене Дворца культуры «Юбилейный». Конкурс провели уже в 11-й раз.

В нем соревнуются участники губернаторской программы «Активное долголетие» из разных муниципалитетов Московской области. В этот раз они представили на суд жюри более 130 творческих номеров.

Конкурсанты продемонстрировали хореографические и вокальные номера, прочли стихотворения. Также солисты и коллективы обменялись опытом.

«„Рио-Рита“ — это не просто конкурс, а настоящий праздник творчества, который собирает друзей для общения и новых знакомств. Он дарит особую теплоту и превращает каждое выступление в калейдоскоп ярких побед и творческих свершений. Именно поэтому популярность фестиваля среди артистов серебряного возраста растет с каждым годом, а география участников продолжает расширяться», — прокомментировали в пресс-службе городского округа Воскресенск.